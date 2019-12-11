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В "ЛНР" запустят бесплатный автобус до КПВВ "Станица Луганская"
11.12.2019 15:00
В "ЛНР" обещают, что с 16 декабря запустят бесплатный автобус, который будет курсировать по маршруту Николаевский разъезд - КПВВ "Станица Луганская", сообщает Depo.Донбасс.
Об этом написал в соцсети главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник.
"С 16 декабря 2019 года кроме автобусов, курсирующих из Луганска до пункта пропуска, запускаем новый бесплатный маршрут Николаевский разъезд - ПП "Станица Луганская". Этот шаг значительно упростит перемещение людей в зимний период времени ", - сказано в сообщении.
Теги: автобус, ЛНР, Станица Луганская
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