В "ЛНР" запустят бесплатный автобус до КПВВ "Станица Луганская"

11.12.2019 15:00

В "ЛНР" обещают, что с 16 декабря запустят бесплатный автобус, который будет курсировать по маршруту Николаевский разъезд - КПВВ "Станица Луганская", сообщает Depo.Донбасс.

Об этом написал в соцсети главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник.

"С 16 декабря 2019 года кроме автобусов, курсирующих из Луганска до пункта пропуска, запускаем новый бесплатный маршрут Николаевский разъезд - ПП "Станица Луганская". Этот шаг значительно упростит перемещение людей в зимний период времени ", - сказано в сообщении.