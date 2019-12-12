На КПВВ "Станица Луганская" умер 56-летний мужчина

12.12.2019 14:15

Сегодня на входе в КПВВ "Станица Луганская" умер 56-летний мужчина, передает Depo.Донбас.

Отмечается, что мужчина 1963 г.р. направлялся в сторону непидконтольной правительству Украины территории. Его под навесом для ожидания на входе в КПВВ со стороны подконтрольной правительству Украины территории нашли медики. Смерть наступила сегодня, 12 декабря, около 11:00.