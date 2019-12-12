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На КПВВ "Станица Луганская" умер 56-летний мужчина
12.12.2019 14:15
Сегодня на входе в КПВВ "Станица Луганская" умер 56-летний мужчина, передает Depo.Донбас.
Отмечается, что мужчина 1963 г.р. направлялся в сторону непидконтольной правительству Украины территории. Его под навесом для ожидания на входе в КПВВ со стороны подконтрольной правительству Украины территории нашли медики. Смерть наступила сегодня, 12 декабря, около 11:00.
Теги: мужчина, смерть, Станица Луганская, КПВВ
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