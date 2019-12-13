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В "ЛНР" заявили о возврате ВСУ на свои позиции в зоне разведения сил
13.12.2019 16:30
Украинские силовики возвращают технику к участкам разведения сил и средств у населенных пунктов Золотое и Станица Луганская в Донбассе. Об этом заявил представитель т.н. "ЛНР", сообщает СТРАНА.ua.
"Нами отмечается прибытие техники ВС Украины в районы разведения сил и средств", - заявили в "республике".
По их данным, на этой неделе "народная милиция" получила информацию о семи единицах бронетехники на подконтрольной Киеву территории Золотого и двух БТР-80 в районе Станицы Луганской. Также бронетехника зафиксирована в районе подконтрольных Киеву Кряковки и Луганского у линии соприкосновения.
Теги: ЛНР, ВСУ, разведение сил
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