Cпортсменов из "ЛНР" не допустили к соревнованиям в России

16.12.2019 14:30

Спортсменов из оккупированного Луганска не допустили к соревнованиям по легкой атлетике, проходившим в Смоленской области России, сообщает ОстроВ.

Отмечается, что четверо молодых спортсменов из оккупированного Луганска подали заявки на открытое первенство Смоленской области (РФ) по лёгкой атлетике и даже приехали в областной центр.

В последний момент "пришла команда из Министерства спорта - отстранить луганчан от соревнований", разрешив участвовать только одному спортсмену, у которого был паспорт РФ", - говорится в сообщении.

"При этом чиновники из Минспорта на всякий случай "тактично" попросили передать, чтобы его соотечественники вели себя на трибунах потише и ни в коем случае не размахивали флагами непризнанной "республики", - отмечается в информации.