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Cпортсменов из "ЛНР" не допустили к соревнованиям в России
Спортсменов из оккупированного Луганска не допустили к соревнованиям по легкой атлетике, проходившим в Смоленской области России, сообщает ОстроВ.
Отмечается, что четверо молодых спортсменов из оккупированного Луганска подали заявки на открытое первенство Смоленской области (РФ) по лёгкой атлетике и даже приехали в областной центр.
В последний момент "пришла команда из Министерства спорта - отстранить луганчан от соревнований", разрешив участвовать только одному спортсмену, у которого был паспорт РФ", - говорится в сообщении.
"При этом чиновники из Минспорта на всякий случай "тактично" попросили передать, чтобы его соотечественники вели себя на трибунах потише и ни в коем случае не размахивали флагами непризнанной "республики", - отмечается в информации.
Теги: Россия, спорт, ЛНР
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