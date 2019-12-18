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"ЛНР" вслед за "ДНР" расширила свои "границы"
18.12.2019 16:00
Так называемый "народный совет" "ЛНР" установил границы "ЛНР" по границам Луганской области по состоянию на начало оккупации Донбасса в 2014 году. Об этом сообщают подконтрольные "ЛНР" сайты, передает Depo.Донбасс.
За принятие законопроекта проголосовали все, кто находился в сессионном зале "парламента" 38 "депутатов" из 49.
Напомним, 29 ноября оккупационные власти "ДНР" включилиа в свои "границы" всю территорию Донецкой области.
Теги: граница, Луганская область, ЛНР
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