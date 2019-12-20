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Генпрокуратура выявила многомиллионные хищения на строительстве моста в Станице Луганской
Генпрокуратура Украины сообщила о фактах злоупотребления и хищения во время капитального ремонта моста в Станице Луганской, сообщает Cxid.info.
Отмечается, что во время обысков были изъяты документы о проведении капитального строительства моста через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе.
«Должностные лица одного из управлений Луганской областной государственной администрации вероятно вошли в сговор с должностными лицами ряда коммерческих структур с целью хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт объектов инфраструктуры области», — сообщили в пресс-службе ГПУ.
Следствие считает, что коммерческая структура значительно завысила стоимость проведенных работ по капитальному ремонту моста.
«Предварительно установлено, что указанные лица имели целью присвоить бюджетные средства на общую сумму более 10 млн грн», — отметили в прокуратуре.
Теги: мост, прокуратура, Станица Луганская, хищения
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