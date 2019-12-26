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В Лисичанске отключили воду и отопление
26.12.2019 08:30
В связи с отключением 24 декабря от электроснабжения из-за задолженности за потребленную электроэнергию семи насосных станций ЛКСП "Лисичанскводоканал", без централизованного водоснабжения остаются частично Лисичанск, Приволье и Новодружеск, сообщает сообщает Depo.ua.
В связи с недостаточным количеством воды в системе, 25 декабря приостановлена работа котельной в Лисичанске, в результате чего без теплоснабжения остались 110 жилых домов (около 5200 абонентов), три школы, три детских сада и четыре медицинских учреждения.
Теги: Лисичанск, отопление, долг, отключение
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