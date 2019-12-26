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Архив - Луганская область

В "ЛНР" отменили комендантский час с Нового года до Рождества

26.12.2019 13:00
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В "ЛНР" отменили комендантский час с Нового года до Рождества

Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник своим "указом" отменил действие комендантского часа на оккупированной территории Луганской области с Нового года до Рождества, сообщает ОстроВ.
"Постановляю отменить действие режима комендантского часа на территории Луганской Народной Республики с 23.00 31 декабря 2019 года до 04.00 8 января 2020 года", - говорится в тексте "документа".
"Указом" предписано возобновить действие комендантского часа с 23.00 8 января 2020 года. Комендантский час действует на территории "ЛНР" ежесуточно с 23.00 до 04.00.



Теги: отмена, комендантский час, ЛНР
 
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