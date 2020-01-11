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Архив - Луганская область

Пограничники задержали группу "нелегалов" из ОРЛО (ВИДЕО)

11.01.2020 12:00
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Пограничники задержали группу "нелегалов" из ОРЛО (ВИДЕО)

В Луганской области пограничники задержали группу лиц, которые незаконно пересекли линию разграничения для получения соцвыплат на территории Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.
"10 января во время реализации оперативной информации военнослужащие Лисичанского пограничного отряда, действующих в составе Объединенных сил, на перекрестке дорог" Орехово-Донецкое-Крымское-Муратово ", что в Луганской области, остановили два автомобиля Renault, которыми ехали граждане Украины 1985 и 1965 рождения. Кроме водителей, в автомобилях находилось еще восемь украинцев, жителей оккупированной Голубовки (бывшего Кировская)", - сказано в сообщении.
По словам граждан стало известно, что у населенного пункта Трехизбенка неизвестные лица, тоже жители оккупированной територии, переправили их лодками через реку Северский Донец, где на другом берегу уже на них ожидали две машины. Затем граждане намеревались последовать в город Сватово для получения соцвыплат.
Устанавливаются обстоятельства правонарушения и круг всех причастных лиц. На задержанных составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 204-2 КУоАП.



Теги: Донбасс, нелегал, задержание, Госпогранслужба, ОРЛО
 
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