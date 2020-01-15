Стали известны новые тарифы на электроэнергию в ОРЛО

15.01.2020 12:00

В Луганске заявили об изменении с 1 февраля 2020 года тарифов на электрическую энергию, отпускаемую населению. Об этом сообщает сайт "Министерство топлива, энергетики и угольной промышленности", передает Cxid.info.

Согласно постановлению, с 1 февраля будут действовать следующие тарифы на электроэнергию:

за объем потребленной электроэнергии до 150 кВт/ч — 80,18 руб.

за объем потребленной электроэнергии более 150 кВт/ч до 800 кВт/ч -109,04 руб.

за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт/ч — 268,08 руб.

Новые тарифы для каждой категории потребителей можно посмотреть по ссылке.