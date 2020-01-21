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Архив - Луганская область

На КПВВ "Станица Луганская" умер 84-летний пенсионер

21.01.2020 15:00
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На КПВВ "Станица Луганская" умер 84-летний пенсионер

Во вторник утром, 21 января, на КПВВ "Станица Луганская" умер пожилой мужчина, передает Depo.Донбасс.
Об этом сообщает БФ "Право на защиту". "Сегодня утром на КПВВ "Станица Луганская" умер 84-летний мужчина. Пенсионеру стало плохо на пути из неподконтрольной правительству Украины территории примерно в 8:00, после того, как он пересек мост", - говорится в сообщении.
Отмечается, что до приезда скорой помощи ему оказывали медицинскую помощь представители "Красного Креста", но спасти мужчину не удалось.



Теги: пенсионер, смерть, Станица Луганская
 
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