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Архив - Луганская область

Луганский университет-переселенец снова "сменит прописку"

23.01.2020 13:30
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Луганский университет-переселенец снова "сменит прописку"

Исполняющий обязанности Северодонецкого городского головы Вячеслав Ткачук провел переговоры с руководителями Луганского национального университета имени Тараса Шевченко (Старобельск) о перемещении в Северодонецк нескольких факультетов, колледжа и администрации этого учебного заведения. Об этом пишет пресс-служба Северодонецкого городского совета, передает Cxid.info.
В городском совете получено официальное обращение ректора и председателя ученого совета учреждения, в котором содержится просьба передать под университет здание одной из школ. Что, как заявлено в сообщении источника, учитывая реформу образования в Украине и невысокую заполняемость нескольких средних учебных заведений Северодонецка, возможно.
«В 2014 году Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко был переведен из Луганска в Старобельск, но там ему критически не хватает учебных помещений. Кроме того, Старобельск является маленьким городком, и там трудно арендовать жилье преподавателям и студентам. В Северодонецке пока действуют 2 университета — Национальный Восточноукраинский им. Даля и внутренних дел им. Дидоренко. Однако в городском совете считают, что открытие здесь еще одного университета отвечает стратегическим интересам города. Северодонецк таким образом имеет возможности стать современным университетским городком», — говорится в сообщении.



Теги: университет, Луганск, Северодонецк
 
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