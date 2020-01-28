В "ЛНР" мать восьмерых детей задержали за "измену родине"

28.01.2020 14:00

В "ЛНР" задержали мать восьмерых детей, обвинив ее в "шпионаже" в пользу Украины и "измене родине". Об этом говорится в сообщении пресс-службы так называемого "МГБ", сообщает ОстроВ.

Отмечается, что жительница Станично-Луганского района Марина Недодаева, якобы, "по заданию СБУ, занималась на территории "республики" сбором сведений в отношении военнослужащих "народной милиции".

Кроме того, многодетную мать обвиняют в том, что она вела "среди военнослужащих "ЛНР" агитационно-пропагандистскую работу с целью перехода их на сторону противника путем использования программы СБУ "Тебя ждут дома".

По версии "МГБ" вместе с матерью "к сотрудничеству с украинскими спецслужбами" была привлечена ее старшая дочь Ирина Щетинина.

О ее судьбе в сообщении карательного органа не сообщается, однако луганские "чекисты" напомнили, что "сотрудничество с иностранными спецслужбами… грозит уголовной ответственностью с наказанием на срок до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества".