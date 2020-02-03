Пенсионный фонд в Станице Луганской запустил систему электронной очереди

03.02.2020 17:00

В Станично-Луганском районе в управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) введена электронная очередь. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ПФУ в Луганской области, передает Cxid.info.

«На этой неделе специалисты управления ПФУ в Станично-Луганском районе начали прием граждан при помощи электронной очереди, к преимуществам которой принадлежит прозрачность системы предоставления услуг, предотвращение вмешательства пенсионщиков в очередность», — говорится в сообщении.

Так, система предусматривает, что гражданин самостоятельно выбирает на экране терминала необходимую услугу Пенсионного фонда, сразу получает талон и ждет прием, следя за информационным табло.

Посетителям надо помнить, что в случае опоздания время приема будет переноситься на 15 минут, а после повторного — запись отменяется.