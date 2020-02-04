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В Луганске закрыли на карантин все учреждения образования
"Власти" Луганска с 4 февраля ввели карантин во всех учреждениях образования города в связи с превышением порога заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди учащихся, передает Cxid.info.
Об этом сообщили в Луганской городской санитарно-эпидемиологической станции (СЭС).
"Учебно-воспитательный процесс во всех общеобразовательных учреждениях города с 4 февраля будет приостановлен в связи с превышением порога заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди учащихся", — говорится в сообщении.
В СЭС отметили, что "такое решение было принято на основании данных эпидемиологического анализа согласно решению городского штаба по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций".
Карантин продлится до 10 февраля.
Теги: Луганск, образование, ОРВИ, карантин
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