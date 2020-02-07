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Старейшей жительнице Луганщины исполнилось 107 лет
07.02.2020 16:00
В Беловодске поздравили со 107-летием старейшую жительницу Луганщины Феоктисту Яковлевну Дейнеко, сообщает Depo.Донбасс со ссылкой на Беловодский поселковый совет.
Музыкальные поздравления имениннице прозвучали от коллектива "Спутник" - народного хора ветеранов войны и труда районного Дома культуры.
"Цветы, искренние пожелания, подарки и песни, а, главное, внимание – приятно поразили Феоктисту Яковлевну. Долгожительница поблагодарила гостей за поздравления и пригласила на следующий День рождения", - говорится в сообщении.
Теги: поздравление, долгожитель, День рождения
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