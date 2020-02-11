Прокуратура открыла дело из-за раздачи "республиканских паспортов" в ОРЛО

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Прокуратура Луганской области начала уголовное производство относительно совершения представителями оккупационной администрации Российской Федерации принудительной "паспортизации" граждан Украины, информирует Depo.Донбасс.
Указанные действия квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны.
Согласно материалам СБУ, первые лица администрации "ЛНР", которая контролируется Российской Федерацией, проводят насильственную политику в отношении принудительного получения гражданами Украины на временно оккупированной территории Луганской области так называемых паспортов гражданина "ЛНР".
Указанные действия носят именно принудительный характер и, вопреки требованиям ст. 52 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12.08.1949 и ст. 75 Дополнительного протокола от 08.06.1977 (Протокол І), ведут к нарушению конституционных прав и свобод граждан Украины на временно оккупированной территории Луганской области.
По предварительным данным офиса, паспорта "ЛНР", вероятно, получили более 200 тыс. человек.
Теги: прокуратура, паспорт, ЛНР, дело
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