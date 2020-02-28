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В "ЛНР" назвали крайний срок перерегистрации пенсионеров
28.02.2020 16:00
"Пенсионный фонд" "ЛНР" с 1 августа прекратит выплаты тем, кто не прошел актуализацию данных, передает Depo.Донбасс.
Отмечается, что актуализация данных получателей пенсий происходит в "ЛНР" с 1 февраля по 30 июня.
"После 30 июня мы людям, которые не прошли актуализацию, индивидуально сообщим по фамилиям на их личный адрес о том, что им необходимо прийти к нам до 25 июля. Если такая работа не будет проведена по отдельным людям, то с 1 августа выплата будет приостановлена до того как мы не увидим пенсионера", - говорится в сообщении "пенсионного фонда".
Теги: Донбасс, регистрация, пенсионный фонд, ЛНР
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