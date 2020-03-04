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В ОРЛО обещают весной запустить 3G-интернет по всей "республике"
04.03.2020 15:00
В «Лугакоме» заявили, что в марте высокоскоростной мобильный интернет появится за пределами Луганска, сообщает cxid.info.
В марте месяце заканчивается последний этап модернизации сети 3G и высокоскоростной интернет начинает свое движение за границы города Луганска, заявил замдиректора компании Эдуард Егоров.
«Уже в ближайшее время мы анонсируем первый населенный пункт за пределами столицы, где наши абоненты смогут воспользоваться высокоскоростным мобильным интернетом», — добавил Егоров.
Теги: 3G, ЛНР, анонс
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