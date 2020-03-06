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На Донбассе подорвалась украинская БМП
06.03.2020 16:00
Вблизи Крымского Луганской области в пятницу, 6 марта, БМП с украинскими военными подорвалась на неизвестном взрывном устройстве, передаает Телеканал новостей «24».
В результате подрыва погиб один военный, а еще трое защитников получили минно-взрывные травмы. Всех трех пострадавших срочно доставили в военно-медицинские учреждения, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь, сообщает штаб Операции объединенных сил.
Теги: Донбасс, ВСУ, подрыв, БМП
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