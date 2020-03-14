Первое подозрение на коронавирус зафиксировано на Луганщине

14.03.2020 09:00

В Луганской области зафиксировали первое подозрение на коронавирус. Об этом 13 марта сообщил Департамент здравоохранения областной госадминистрации в Facebook.

"По состоянию на сегодня (13 марта) в Луганской области зафиксировано одно подозрение на COVID-19. Человек изолирован, находится под наблюдением врачей, состояние удовлетворительное", - указано в сообщении.

Также отмечается, что определены лица, с которыми контактировал возможный зараженный, они находятся в самоизоляции под медико-санитарным контролем.