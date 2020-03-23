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В ОРЛО разбился рейсовый автобус "Должанск-Донецк"
В оккупированном Луганске во время аварии рейсового автобуса 22 марта пострадали пять человек, сообщает Depo.Донбасс.
"В результате ДТП с участием рейсового автобуса "Эталон", следовавшего по маршруту "Свердловск - Донецк", пострадали 5 человек", - говорится в сообщении.
Пока известно, что трое пострадавших в состоянии средней тяжести были госпитализированы.
"Мужчина, 1963 года рождения с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, открытый перелом костей носа со смещением"; мужчина, 1951 года рождения, с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом шейки правого бедра и области левого коленного сустава"; женщина, 1958 года рождения с диагнозом "открытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом лобной кости", - говорится в сообщении "МЧС".
Теги: Донецк, Свердловск, автобус, авария
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