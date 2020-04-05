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В "ЛНР" признали четыре случая COVID-19
В непризнанной "ЛНР" признали четыре случая заболевания COVID-19. О росте числа инфицированных COVID-19 сообщила называющая себя "министром здравоохранения" Наталия Пащенко в эфире сепаратистского телеканала "Луганск24", сообщает ОстроВ.
"Четыре заболевших (коронавирусом) зарегистрированы на утро 5 апреля, - сказала она.
По словам медика, на оккупированной Луганщине "статистика не умалчивается".
"Все пациенты, которые были выявлены, находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести", - отметила Пащенко.
Она уточнила, что первый заболевший COVID-19 из Славяносербского района, три пациента – из Антрацита и Красного Луча новое название Хрустальный – "ОстроВ").
Ранее оккупанты "ЛНР" закрыли на въезд/выезд Хрустальный и Антрацит из-за угрозы распространения COVID-19 и запретили передвижение граждан внутри этих городов, отправив их на самоизоляцию.
Теги: заражение, ЛНР, COVID-19
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