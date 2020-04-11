В "ЛНР" продлили и усилили карантин

11.04.2020 11:00

Группировка «ЛНР» продлила введенные ранее карантинные ограничения на территории Луганской области, которую временно контролирует. Также группировка ввела новые ограничения, сообщает сайт novosti.dn.ua.

В общественных местах люди теперь должны носить защитные маски (изготовленные самостоятельно) и соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра.

До «особого распоряжения» продлены такие ограничения:

дистанционное обучение в образовательных учреждениях

запрет на участие детей в массовых мероприятиях

остановлена работа учреждений дополнительного образования, различных секций

запрет на перевозку в общественном транспорте пассажиров без защитных масок, водители также должны носить маски

запрет на перевозку пассажиров без предварительной дезинфекции транспорта.

По состоянию на вечер 10 апреля на территории Луганской области, которую временно контролирует «ЛНР», зарегистрировано восемь случаев заболевания коронавирусом COVID-19. В группировке сообщили, в каких именно городах есть пациенты: Луганск – один, Антрацит – два, Красный Луч – два, Свердловск - два, Славяносербский район – один.