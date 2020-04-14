В «ЛНР» почти удвоилось количество заболевших коронавирусом

14.04.2020 09:00

На оккупированной части Луганской области зарегистрировано 14 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщила так называемый «министр здравоохранения ЛНР» Наталия Пащенко, передает Сайт города Луганска.

"На сегодняшний момент зарегистрировано 14 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. За выходные у нас добавилось достаточно много заболевших. В основном это люди, которые прибыли из-за пределов ЛНР и члены их семей", - проинформировала Пащенко.

Напомним, что ранее в ОРЛО были зарегистрированы восемь случаев заболевания коронавируса.