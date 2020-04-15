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В «ЛНР» прогнозируют рост случаев заболевания COVID-19
15.04.2020 15:00
На подконтрольной группировке «ЛНР» территории Луганской области может в скором времени возрасти число заболевших коронавирусом среди людей, которые контактировали с заразившимися. Такой прогноз сделала «министр здравоохранения» Наталия Пащенко, сообщает сайт novosti.dn.ua.
«Сегодня обследуем уже контактных. Не исключено, что в последующие дни будут подтверждены среди контактных [лиц] случаи [коронавируса]», — сказала она во время доклада, который показал сепаратистский телеканал «Луганск 24».
По состоянию на вечер вторника в «ЛНР» зарегистрировано 16 случаев заражения COVID-19. При этом один пациент уже выписан после выздоровления.
Теги: Донбасс, прогноз, ЛНР, COVID-19
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