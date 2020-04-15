В оккупированном Луганске отопительный сезон продлили до 22 апреля

15.04.2020 13:00

Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о продлении отопительного сезона в Луганске до 22 апреля включительно, передает Cxid.info.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной "администрации".

"Городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС с учетом низких ночных температур, принимая во внимание большое количество населения, вынужденно находящегося дома в условиях низкой физической активности, приняла решение рекомендовать администрации Луганска продлить отопительный сезон до 22 апреля включительно", — говорится в сообщении.