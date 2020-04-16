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Архив - Луганская область

Начался обмен пленными между Украиной и "ЛНР"

16.04.2020 11:30
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Начался обмен пленными между Украиной и "ЛНР"

В группировке «ЛНР» сообщили, что начался процесс обмена удерживаемыми лицами с украинской стороной, информирует сайт novosti.dn.ua.
По сообщениям сепаратистов, на подконтрольную «ЛНР» территорию передадут семерых человек. Украинской же стороне отдадут 11 человек.



Теги: Украина, Донбасс, ЛНР, обмен пленными
 
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