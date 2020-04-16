Обмен пленными: четыре человека отказались возвращаться в "ЛНР"

16.04.2020 13:30

"ЛНР" и Киев завершили согласованный в рамках Контактной группы обмен удерживаемыми лицами на линии соприкосновения в районе моста у Счастья, сообщают сепаратистские СМИ.

Украинская сторона передала "ЛНР" четырех человек, "республика" передала Киеву 11 удерживавшихся лиц.

В ходе состоявшейся 8 апреля видеоконференции Контактной группы "ЛНР" и Киев договорились провести не позднее 17 апреля обмен удерживаемыми лицами по формуле "11 на 8". Позднее один из тех, кто обратился к ЛНР с просьбой об обмене, подтвердил свой отказ от участия в нем. Непосредственно перед обменом от участия в нем отказались еще три человека.