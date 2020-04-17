Пасечник "переименовал" Луганск

17.04.2020 14:00

Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник разрешил называть Луганск Ворошиловградом, сообщает LB.ua.

На сайте Пасечника опубликовали "указ" от 16 апреля, согласно которому наименование "город Ворошиловград" будет использоваться оккупантами в качестве символа Луганска и использоваться при проведении мероприятий, приуроченных к памятным датам:

9 мая - День победы над нацизмом;

22 июня - День скорби и памяти жертв войны;

14 февраля - День освобождения Луганска во время Второй мировой войны.

Напомним, что Луганск носил название Ворошиловград в 1935-1958 и 1970-1990 годах.