В ОРЛО к Пасхе раздают бесплатные куличи

17.04.2020 13:00

ПАО "Луганск-Нива" начало раздачу бесплатных пасхальных куличей жителям "ЛНР" из социально незащищенных категорий. Об этом сообщила руководитель предприятия Зинаида Наден, передает cxid.info.

В частности, куличи от "Луганск-Нивы" получат более 15 тыс. социально незащищенных граждан, дополнительно же праздничное лакомство будет передано подопечным детских домов Луганска и Лутугинской специальной (коррекционной) школы-интерната.