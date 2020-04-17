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В ОРЛО к Пасхе раздают бесплатные куличи
17.04.2020 13:00
ПАО "Луганск-Нива" начало раздачу бесплатных пасхальных куличей жителям "ЛНР" из социально незащищенных категорий. Об этом сообщила руководитель предприятия Зинаида Наден, передает cxid.info.
В частности, куличи от "Луганск-Нивы" получат более 15 тыс. социально незащищенных граждан, дополнительно же праздничное лакомство будет передано подопечным детских домов Луганска и Лутугинской специальной (коррекционной) школы-интерната.
Теги: Донбасс, Пасха, кулич, ЛНР
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