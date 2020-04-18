В "ЛНР" выявлен 21 заболевший COVID-19

18.04.2020 10:00

Медики "ЛНР" зарегистрировали 21 случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в "республике". Об этом сообщила "министр здравоохранения" Наталия Пащенко.

"На сегодняшний момент зарегистрирован 21 заболевший коронавирусной инфекцией. Под наблюдением находится более пяти тысяч жителей ЛНР, в инфекционных стационарах - до 100 человек. Все заболевшие находятся в удовлетворительном и состоянии средней тяжести. Тяжелых на сегодня не зарегистрировано", - сказала она.