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Архив - Луганская область

В "ЛНР" выявлен 21 заболевший COVID-19

18.04.2020 10:00
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В "ЛНР" выявлен 21 заболевший COVID-19

Медики "ЛНР" зарегистрировали 21 случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в "республике". Об этом сообщила "министр здравоохранения" Наталия Пащенко.
"На сегодняшний момент зарегистрирован 21 заболевший коронавирусной инфекцией. Под наблюдением находится более пяти тысяч жителей ЛНР, в инфекционных стационарах - до 100 человек. Все заболевшие находятся в удовлетворительном и состоянии средней тяжести. Тяжелых на сегодня не зарегистрировано", - сказала она.



Теги: Донбасс, заражение, COVID-19
 
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