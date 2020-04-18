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В Луганской области выздоровел первый заболевший Covid-19
Первый заболевший коронавирусом в Луганской области — общественный деятель Александр Романовский — получил статус первого выздоровевшего от Covid-19 в регионе. Об этом Александр Романовский рассказал на своей странице в фейсбук, сообщает Cxid.info.
В своем обращении к читателям общественный деятель рассказал о том как протекала болезнь и лечение.
«Все началось с температуры 39 и выше, которая не сбивалась обычными жаропонижающими. На следующий день обратился к доктору, после госпитализирован. Рентгеновский снимок легких был нормальным, а первый тест на наличие коронавируса отрицательным. Температура не спадала, оперативно сделали компьютерную томографию, которая показала двустороннее воспаление легких. При этом никаких симптомов, кроме высокой температуры, не было. Сделали второй тест, который оказался положительным. В лечении применяли три антибиотика, поддерживающие капельницы, кислород. Температура держалась примерно неделю, после отступила. Однако, тест все еще показывал положительный результат. И вот только спустя 29 дней, два теста показали отрицательный результат, подтверждающий полное выздоровление».
Александр Романовский добавляет, что условия в палатах инфекционного отделения Рубежанской больницы, где он проходил лечение, хорошие.
«Есть все необходимое, палаты нормальные, дружный профессиональный коллектив, постоянно проводят уборку и дезинфекцию, есть лекарства и понимание, как их применять, есть средства защиты. Организовано нормальное трехразовое питание».
Теги: Донбасс, Рубежное, выздоровление, COVID-19
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