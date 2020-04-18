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В ОРЛО подсчитали стоимость "пасхальной корзины"
18.04.2020 13:00
Стоимость набора продуктов, которые обычно входят в "пасхальную корзину" в "ЛНР" можно приобрести за 1361 руб, сообщают местные СМИ.
В частности, два полукилограммовых кулича обойдутся жителям Республики в 200 руб., десяток яиц стоит 58 руб., полкилограмма творога – 50 руб., сыра – 175 руб., сала – 110 руб., сливочного масла – 120 руб., колбасы – 170 руб., буженины – 260 руб., баночка хрена – 33 руб., бутылка кагора – 185 руб.
Теги: Донбасс, ЛНР, пасхальная корзина
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