- В «ЛНР» ввели уголовную ответственность за распространение коронавируса11:00
- На Луганщине резко возросло количество заболевших COVID-1910:00
- В Луганской области выздоровел первый заболевший Covid-1914:00
- В ОРЛО подсчитали стоимость "пасхальной корзины" 13:00
- В "ЛНР" выявлен 21 заболевший COVID-1910:00
- Пасечник "переименовал" Луганск14:00
- В ОРЛО к Пасхе раздают бесплатные куличи13:00
- Обмен пленными: четыре человека отказались возвращаться в "ЛНР"13:30
- Начался обмен пленными между Украиной и "ЛНР"11:30
- В «ЛНР» прогнозируют рост случаев заболевания COVID-1915:00
В «ЛНР» ввели уголовную ответственность за распространение коронавируса
В «ЛНР» с 21 апреля начинает действовать система штрафов и иных мер за распространение инфекционных заболеваний, в том числе, коронавируса. «Депутаты народного совета ЛНР» закрепили размеры санкций в «кодексе об административных правонарушениях», а также в «уголовном кодексе ЛНР», сообщает РПД «Донецкие новости».
«Республиканский админкодекс» как пополнили новыми видами штрафов, так и увеличили размер ранее существовавших.
В частности, увеличен размер штрафа на юридических лиц (в том числе больниц) за нарушение «законодательства ЛНР» в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения – если ранее он был от 5 тыс. руб. до 20 тыс. руб. (1 832 – 7 326 грн по местному курсу валют на 19.04.20), то сейчас он составляет 10-20 тыс. руб. (3 663 – 7 326 грн).
Штрафовать будут за отказ от госпитализации или от обязательной временной изоляции лица с подозрением на инфекционное заболевание, представляющее опасность для окружающих, либо лица, находившегося в контакте с больным таким заболеванием. «Влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1,5 тыс. руб. до 5 тыс. руб. (550 – 1 832 грн) либо административный арест на срок до 15 суток», – говорится в новой редакции «кодекса».
Если человек самовольно оставил место изоляции – штраф 600 – 2 000 руб. (220 – 733 грн) либо «арест» на срок до 15 суток.
Если человек отказывается предоставлять или предоставил недостоверную информацию, например, о состоянии своего здоровья – штраф от 1 тыс. руб. до 3 тыс. руб. (366 – 1 099 грн) либо «арест» на срок до 15 суток.
В «уголовный кодекс ЛНР» внесены следующие изменения:
- заведомое поставление другого лица в опасность заражения «наказывается штрафом в размере до 13-ти минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо лишением свободы на срок до одного года»;
- уклонение от обязательной госпитализации для лечения лица, больного инфекционным заболеванием, представляющим опасность для окружающих, повлекшее тяжкие последствия, – лишение свободы на срок от 5 до 7-ми лет.
- самовольное оставление места обязательной госпитализации лицом, направленным для прохождения лечения от инфекционного заболевания, представляющего опасность для окружающих – штраф в размере до 13-ти минимальных размеров оплаты труда «или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18-ти месяцев либо лишением свободы на срок до одного года»;
- нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей «наказывается штрафом в размере до 13-ти (ранее было – до 10-ти, – ред.) минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18-ти (ранее – до 6-ти, – ред.) месяцев.
Теги: Донбасс, уголовная ответственность, ЛНР, COVID-19
- У Путина дали новый указ главарям "ЛНР" и "ДНР" по противодействию Украине
- В «ЛНР» нашли базу автомобилей, угнанных в начале войны
- СБУ в центре Донецка и Горловки разместила проукраинские билборды
- Наличия у жителей оккупированного Донбасса паспортов "ЛДНР" может стать причиной проверки их на сепаратизм
- У Порошенко рассказали о категории боевиков, с которых могут снимать уголовную ответственность
- Четверо наемников РФ сдались ООС: как боевиков удалось втайне вывезти из "Л/ДНР" по их же просьбе
- В «ЛНР» ввели уголовную ответственность за распространение коронавируса11:00
- На Луганщине резко возросло количество заболевших COVID-1910:00
- В "ДНР" ввели масочный режим09:00
- В Луганской области выздоровел первый заболевший Covid-1914:00
- В ОРЛО подсчитали стоимость "пасхальной корзины" 13:00
- В "ЛНР" выявлен 21 заболевший COVID-1910:00
- В "ДНР" - 36 подтвержденных случаев заражения COVID-1909:00
- Пасечник "переименовал" Луганск14:00
- В ОРЛО к Пасхе раздают бесплатные куличи13:00
- В ОРДО продлили отопительный сезон12:00
- Экс-тренер "Шахтера" вместе с командой отказался от зарплаты на четыре месяца13:00
- В «ЛНР» ввели уголовную ответственность за распространение коронавируса11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 апреля10:00
- В техническом водопроводе Парижа нашли следы COVID-1909:00
- Всемирно известные музыканты дали "антикоронавирусный" онлайн-концерт (ВИДЕО)17:00
- Гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля15:00
- УЕФА назвал дату возобновления еврокубков14:00
- Усик призвал не ходить в церковь на Пасху (ВИДЕО)13:00
- Трамп анонсировал ослабление карантина со следующей недели12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 апреля11:00
- Как изменился государственный бюджет из-за коронавируса?18:00
- Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн12:00
- Пасха дома: как украинцы будут праздновать в условиях карантина?14:00
- Спасти экономику. Что предусматривают антикризисные законы?17:00
- «Кредитные каникулы»: как отсрочить выплаты на время карантина?16:00
- От закрытия границ до штрафов за прогулки. Как в Европе и Украине борются с коронавирусом?09:00
- Герой дома. Как каждый украинец может помочь в борьбе с коронавирусом?20:00
- Школа онлайн. Как карантин влияет на обучение?18:00
- Плюс 200 школ и 200 больниц. Главное в программе «Большое строительство»16:00
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 апреля
- 20 апреля состоится телепремьера комедии «Скажене весілля-2»
- Пасечник "переименовал" Луганск
- В "ДНР" ввели масочный режим
- На Луганщине резко возросло количество заболевших COVID-19
- В ОРДО продлили отопительный сезон
- Гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля
- "Минздрав ДНР" заявил о шести новых случаях COVID-19
- В "ДНР" - 36 подтвержденных случаев заражения COVID-19
- В ОРЛО к Пасхе раздают бесплатные куличи