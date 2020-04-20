В «ЛНР» ввели уголовную ответственность за распространение коронавируса

20.04.2020 11:00

В «ЛНР» с 21 апреля начинает действовать система штрафов и иных мер за распространение инфекционных заболеваний, в том числе, коронавируса. «Депутаты народного совета ЛНР» закрепили размеры санкций в «кодексе об административных правонарушениях», а также в «уголовном кодексе ЛНР», сообщает РПД «Донецкие новости».

«Республиканский админкодекс» как пополнили новыми видами штрафов, так и увеличили размер ранее существовавших.

В частности, увеличен размер штрафа на юридических лиц (в том числе больниц) за нарушение «законодательства ЛНР» в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения – если ранее он был от 5 тыс. руб. до 20 тыс. руб. (1 832 – 7 326 грн по местному курсу валют на 19.04.20), то сейчас он составляет 10-20 тыс. руб. (3 663 – 7 326 грн).

Штрафовать будут за отказ от госпитализации или от обязательной временной изоляции лица с подозрением на инфекционное заболевание, представляющее опасность для окружающих, либо лица, находившегося в контакте с больным таким заболеванием. «Влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1,5 тыс. руб. до 5 тыс. руб. (550 – 1 832 грн) либо административный арест на срок до 15 суток», – говорится в новой редакции «кодекса».

Если человек самовольно оставил место изоляции – штраф 600 – 2 000 руб. (220 – 733 грн) либо «арест» на срок до 15 суток.

Если человек отказывается предоставлять или предоставил недостоверную информацию, например, о состоянии своего здоровья – штраф от 1 тыс. руб. до 3 тыс. руб. (366 – 1 099 грн) либо «арест» на срок до 15 суток.

В «уголовный кодекс ЛНР» внесены следующие изменения: