В "ЛНР" возобновили работу центры обслуживания абонентов "Лугаком"

21.04.2020 15:00

Оператор мобильной связи «Лугаком» с 20 апреля возобновил работу ряда центров обслуживания абонентов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«В связи с многочисленными обращениями абонентов и при поддержке Министерства связи и массовых коммуникаций с 20 апреля возобновили работу Центры обслуживания абонентов по следующим адресам:

- Луганск, улица Карла Маркса, 26а, понедельник-пятница с 8.00 до 15.00, суббота, воскресенье — выходные дни.

- Луганск, улица Советская, 59а, понедельник-суббота с 9:00 до 15:00, воскресенье — выходной.

- Алчевск, улица Ленина, 37, понедельник-суббота с 9:00 до 15:00, перерыв с 12:00 до 12:30, воскресенье — выходной.

- Свердловск, улица Энгельса, 27, понедельник-пятница с 8.00 до 15.00, перерыв с 12:00 до 12:30, суббота, воскресенье — выходные дни.

- Стаханов, улица Ленина, 3, понедельник-пятница с 8.00 до 15.00, перерыв с 11:45 до 12:30, суббота, воскресенье — выходные дни», — говорится в сообщении.

«На время действия режима повышенной готовности графики работы могут изменяться», — предупредили в пресс-службе.

Детальную информацию можно узнать по телефону 177 или на сайте lugacom.com.