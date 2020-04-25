- Медик из Луганска рассказала, как в "ЛНР" борются с коронавирусом09:00
- В "ЛНР" запретили передвижение междугороднего общественного транспорта09:00
- В "ЛНР" выявлены заболевшие COVID-19 в Стаханове и Свердловске10:00
- В "ЛНР" закрыли для посещения стационары больниц и кладбища11:00
- Стали известны результаты ПЦР-тестов освобожденных в рамках обмена украинцев17:00
- В "ЛНР" возобновили работу центры обслуживания абонентов "Лугаком"15:00
- В ООН подсчитали сколько жителей ОРДЛО лишились выплат из-за карантина12:00
- В «ЛНР» ввели уголовную ответственность за распространение коронавируса11:00
- На Луганщине резко возросло количество заболевших COVID-1910:00
- В Луганской области выздоровел первый заболевший Covid-1914:00
Медик из Луганска рассказала, как в "ЛНР" борются с коронавирусом
На днях в сети появилась фотография, которая взбудоражила пользователей луганских пабликов и медиков оккупированной территории Луганской области. На ней – гардеробная комната медицинского учреждения, где работники скорой помощи по приказу начальства дезинфицируют одноразовые защитные костюмы для дальнейшего многоразового использования, собщает Радіо Свобода.
Мария (имя изменено в целях безопасности), медработник, рассказывает, что фото было сделано на 2-й подстанции скорой помощи Луганска.
"Со стороны медиков это – жест отчаяния. За это главный врач подстанции обещала медикам мстить. Держиморда швырнула в лицо коллективу 2 коробки перчаток со словами «Это всё, что есть! Что вы дальше будете делать, я не знаю!» Я считаю, «дальше» всем медикам Луганска стоит отказаться выходить на работу. Можно выставить по одному дежурному на неотложку в реанимации и хирургии, а остальным не работать. Пусть Пасечник (самопровозглашенный глава группировки «ЛНР» – ред.) ездит на скорой, а Пащенко (так называемый «министр здравоохранения») ведет первичный прием, без защитных костюмов, разумеется, ведь их же нет. В конце-концов, она бывший терапевт! Как-нибудь справится.
Очевидно, главврач подстанции считает, что её коронавирус не коснётся, пересидит пандемию в кабинете. Медикам скорой помощи предлагают вместо защитных костюмов использовать дождевики, которые они должны покупать за свои деньги, и в них выезжать к больным. Я даже не знаю, плакать или смеяться...
На 4-й подстанции врач скорой помощи уже заразился коронавирусом после контакта с температурящим больным. Это было уже 100% инфицирование во время работы – он поехал на вызов, где у больного 4 дня держалась температура. Больного протестировали и выявили коронавирус. После этого врача пригласили в санэпидемстанцию на обследование и тоже выявили коронавирус. Его супруга работает невропатологом в другой больнице. Пока у ее мужа не подтвердили коронавирус, он спокойно пользовался общественным транспортом, а она ходила на работу.
«Министерство здравоохранения» надувает щёки, проводит профилактическую работу, отправляют в обсервацию тех, кто въезжает из России. Терапевты следят за очагами, но всё это очковтирательство – видимость деятельности. На самом деле, этих мер недостаточно, чтобы сдержать пандемию. Реальной подготовки к ситуации не было: не закуплено ни одного аппарата ИВЛ, никаких лекарств, антисептиков, дезсредств, а также средств индивидуальной защиты для медработников. Единственная мера, которую внедрить для борьбы с коронавирусом – режим всеобщей самоизоляции. Но ведь даже даже этого не делается. У меня такое впечатление, что всё это нарочно – на оккупированных территориях оккупанты хотят устроить геноцид", - рассказала женщина.
Теги: Донбасс, Луганск, медицина, COVID-19
- В Луганске критическая ситуация, массово увольняются медики. Люди не могут вызвать «скорую»
- Донецкие медики спасли сердце малышки из Луганска
- В «ЛНР» "все бесплатно", но не совсем…
- С начала года горловские "неотложки" выехали более чем на 75 тысяч вызовов
- Украинцы стали реже ездить отдыхать за границу
- Мариуполь. Два миллиона - на здоровье, а троих - в почет
- Медик из Луганска рассказала, как в "ЛНР" борются с коронавирусом09:00
- В "ДНР" зарегистрирован второй летальный случай COVID-1915:00
- Главарь "ДНР" вернул Донецку "историческое название"11:00
- В "ЛНР" запретили передвижение междугороднего общественного транспорта09:00
- В Донецке прошли учения по развертыванию полевого госпиталя (ВИДЕО)16:00
- В "ЛНР" выявлены заболевшие COVID-19 в Стаханове и Свердловске10:00
- В "ДНР" подтвердили первую смерть от COVID-1908:00
- В "ДНР" предупредили о перебоях в работе "Феникса" 14:00
- В Мариуполе еще у двух человек подтвердился коронавирус13:00
- В "ЛНР" закрыли для посещения стационары больниц и кладбища11:00
- Медик из Луганска рассказала, как в "ЛНР" борются с коронавирусом09:00
- Синоптики предупредили о резкой смене погоды на выходных17:00
- Футболисты «Шахтера» возобновили тренировки16:00
- В "ДНР" зарегистрирован второй летальный случай COVID-1915:00
- Чехия первой в ЕС открыла границы14:00
- В Великобритании начали тестировать на людях вакцину от COVID-1913:00
- В США заявили, что солнечный свет убивает коронавирус12:00
- Главарь "ДНР" вернул Донецку "историческое название"11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 апреля10:00
- В "ЛНР" запретили передвижение междугороднего общественного транспорта09:00
- Как изменился государственный бюджет из-за коронавируса?18:00
- Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн12:00
- Пасха дома: как украинцы будут праздновать в условиях карантина?14:00
- Спасти экономику. Что предусматривают антикризисные законы?17:00
- «Кредитные каникулы»: как отсрочить выплаты на время карантина?16:00
- От закрытия границ до штрафов за прогулки. Как в Европе и Украине борются с коронавирусом?09:00
- Герой дома. Как каждый украинец может помочь в борьбе с коронавирусом?20:00
- Школа онлайн. Как карантин влияет на обучение?18:00
- Плюс 200 школ и 200 больниц. Главное в программе «Большое строительство»16:00
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- Донецкую область закрыли на въезд и выезд
- В "ДНР" предупредили о перебоях в работе "Феникса"
- Главарь "ДНР" вернул Донецку "историческое название"
- В "ДНР" подтвердили первую смерть от COVID-19
- В "ДНР" зарегистрирован второй летальный случай COVID-19
- В "ЛНР" закрыли для посещения стационары больниц и кладбища
- В Донецке прошли учения по развертыванию полевого госпиталя (ВИДЕО)
- Новая почта изменила правила выдачи посылок
- В "ЛНР" запретили передвижение междугороднего общественного транспорта
- В Мариуполе еще у двух человек подтвердился коронавирус