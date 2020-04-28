СБУ задержала террористов-подрывников из "ЛНР"

28.04.2020 12:00

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали троих членов террористической организации "ЛНР", которые, по данным спецслужбы, занимались диверсиями на территории Донбасса – взрывали мосты. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает LIGA.net.

По данным правоохранителей, задержанные входили в диверсионную группу "Немца", которая в 2014 году украла на шахте им. Мельникова 1,2 тонны взрывчатого вещества амонит.

В СБУ утверждают, что боевики стояли за взрывами четырех мостов в районе Закотного и Северска Донецкой области, двух – в Лисичанске и Рубежном Луганской области. Также спецслужба сообщает об их причастности к минированию еще двух мостов.