В оккупированном Луганске заразились коронавирусом 12 медиков скорой помощи

29.04.2020 08:00

В оккупированном Луганске вспышка COVID-19 на подстанции скорой помощи, заболели 12 из 20 протестированных сотрудников, сообщает Цензор.НЕТ.

Подстанцию закрыли, оккупационные власти пока не сообщают об этом и не внесли зараженных медиков в статистику заболеваемости коронавирусом.

Информацию о закрытии подстанции подтвердили работающие там медики. По их словам, первым заразился врач, который выезжал на вызов к луганчанину, у которого 4 дня держалась температура.

Подстанция №4 обслуживала Каменнобродский и Ленинский районы города.