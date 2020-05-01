В "ЛНР" подтвердили 129 случаев COVID-19

01.05.2020 13:00

В ОРЛО выявлены 129 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в так называемом "министерстве здравоохранения ЛНР", сообщает ОстроВ.

"За период регистрации заболеваний – с 28 марта по 30 апреля – зарегистрировано уже 129 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них 12 человек выписано", – говорится в сообщении.

Показатели заболеваемости COVID-19 по районам: в Первомайске - 49 человек, Стаханове - 21 человек, Свердловске - 15 человек, Луганске - 17 человек, Алчевске - восемь человек, Брянке - два человека, Перевальске - три человека.

По официальным данным в "республике" зарегистрирован только один летальный случай пациента с COVID-19.