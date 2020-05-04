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В "ЛНР" шестой день бастуют шахтеры
04.05.2020 13:00
На оккупированной Луганщине, в городе Зоринск, горняки и их семьи шестой день бастуют против закрытия шахты "Никанор-Новая" и требуют выплатить зарплату за 22 месяца, информирует Depo.Донбасс.
Более 50 горняков шахты находятся на глубине 400 метров под землей. Поддерживают акцию другие сотрудники шахты и жены горняков. Они заявили, что сами готовы начать голодовку, если их требования не будут услышаны.
Сепаратистские СМИ конфликт шахтеров с оккупационными властями игнорируют.
Теги: забастовка, ЛНР, шахтеры
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