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Архив - Луганская область

В "ЛНР" шестой день бастуют шахтеры

04.05.2020 13:00
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В "ЛНР" шестой день бастуют шахтеры

На оккупированной Луганщине, в городе Зоринск, горняки и их семьи шестой день бастуют против закрытия шахты "Никанор-Новая" и требуют выплатить зарплату за 22 месяца, информирует Depo.Донбасс.
Более 50 горняков шахты находятся на глубине 400 метров под землей. Поддерживают акцию другие сотрудники шахты и жены горняков. Они заявили, что сами готовы начать голодовку, если их требования не будут услышаны.
Сепаратистские СМИ конфликт шахтеров с оккупационными властями игнорируют.



Теги: забастовка, ЛНР, шахтеры
 
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