В Луганске из-за коронавируса закрыли поликлинику

04.05.2020 14:00

Поликлиническое отделение Луганской городской многопрофильной больницы № 4 приостановило работу с 4 мая до особого распоряжения из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции нового типа. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила представитель "минздрава" Екатерина Долгополова.

"В целях предупреждения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и в связи с увеличением количества заболевших и контактных лиц с 4 мая 2020 года до особого распоряжения прекращает свое функционирование поликлиническое отделение Луганской городской многопрофильной больницы № 4", – сказала она.

По словам чиновницы, терапевтические участки поликлинического отделения Луганской городской многопрофильной больницы №4 будут временно закреплены за другими государственными учреждениями здравоохранения Луганска.