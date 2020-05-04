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В Луганске из-за коронавируса закрыли поликлинику

04.05.2020 14:00
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В Луганске из-за коронавируса закрыли поликлинику

Поликлиническое отделение Луганской городской многопрофильной больницы № 4 приостановило работу с 4 мая до особого распоряжения из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции нового типа. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила представитель "минздрава" Екатерина Долгополова.
"В целях предупреждения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и в связи с увеличением количества заболевших и контактных лиц с 4 мая 2020 года до особого распоряжения прекращает свое функционирование поликлиническое отделение Луганской городской многопрофильной больницы № 4", – сказала она.
По словам чиновницы, терапевтические участки поликлинического отделения Луганской городской многопрофильной больницы №4 будут временно закреплены за другими государственными учреждениями здравоохранения Луганска.



Теги: Луганск, поликлиника, карантин, ЛНР, COVID-19
 
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