Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

"Минздрав" "ДНР" обновил данные о ситуации с COVID-19

05.05.2020 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Минздрав" "ДНР" обновил данные о ситуации с COVID-19

Пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в "ДНР" в минувшие сутки, сообщили сегодня в пресс-службе "министерства здравоохранения республики".
«За последние сутки в Донецкой Народной Республике выявлено пять новых случаев COVID-19», – говорится в сообщении.
По данным "ведомства", общее количество зараженных достигло 133 человек. Всего в ходе борьбы с коронавирусом умерли четыре пациента, 16 выписаны.



Теги: Донбасс, статистика, ДНР, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх