"Минздрав" "ДНР" обновил данные о ситуации с COVID-19

05.05.2020 15:00

Пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в "ДНР" в минувшие сутки, сообщили сегодня в пресс-службе "министерства здравоохранения республики".

«За последние сутки в Донецкой Народной Республике выявлено пять новых случаев COVID-19», – говорится в сообщении.

По данным "ведомства", общее количество зараженных достигло 133 человек. Всего в ходе борьбы с коронавирусом умерли четыре пациента, 16 выписаны.