С 13 мая в "ЛНР" ослабят карантин

11.05.2020 16:00

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) приняла решение отменить на большей части территории "ЛНР" некоторые ограничительные меры и возобновить работу общественного транспорта, рынков, детсадов, парикмахерских и ряда других объектов при условии соблюдения требований по организации их работы. Об этом сообщили в пресс-службе "правительства республики".

Было принято решение с 13 мая 2020 года возобновить работу:

— рынков всех форм собственности, а также предприятий, осуществляющих оптовую торговлю продовольственными товарами;

— объектов розничной торговли непродовольственной группой товаров, в том числе на рынках Республики, торговых центрах, торгово-развлекательных центрах (комплексах);

— салонов красоты, парикмахерских, косметологических кабинетов (ограничение в отношении работы спа-салонов, массажных салонов, фитнесс-центров, соляриев, бань, саун продолжается до особого распоряжения);

— всех видов общественного транспорта (городской, в т. ч. электрический и такси, пригородный);

— дошкольных образовательных учреждений.

Кроме того, ЧСПК утвердила требования к организации работы предприятий в условиях COVID-19.

Данные требования будут размещены на официальных сайтах профильных "министерств" и "ведомств" "республики" и в других средствах массовой информации.

"Возобновление работы предприятий возможно только при неукоснительном соблюдении вышеуказанных требований", — отметили в "правительстве".

Отмена вышеуказанных ограничений не распространяется на территории населенных пунктов, в которых введен строгий режим самоизоляции граждан, а именно: на города Свердловск, Перевальск, Алчевск, Первомайск.