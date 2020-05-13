- В ОРЛО уже более 300 случаев заболевания COVID-1916:00
- В неподконтрольном Алчевске предприниматели вышли на митинг против карантина15:00
- Минобразования расширило список ВУЗов с упрощенной процедурой поступления для жителей ОРДЛО и Крыма11:00
- В "ЛНР" рассказали о порядке запуска пассажирского транспорта11:00
- С 13 мая в "ЛНР" ослабят карантин16:00
- В Донецке и Луганске состоялись "автопробеги Великой Победы"17:00
- В "ЛНР" подтвердили 232 случая заболевания COVID-1917:00
- В ПФУ успокоили пенсионеров с оккупированных территорий14:00
- Командующему ООС передали список ожидающих пересечения КПВВ на Донбассе12:00
- "Минздрав" "ДНР" обновил данные о ситуации с COVID-1915:00
В неподконтрольном Алчевске предприниматели вышли на митинг против карантина
Сегодня утром, 13 мая, перед зданием так называемой “администрации” временно неподконтрольного Алчевска митинговали мелкие предприниматели. Об этом сообщает источник “Луганский инсайд” в телеграмм-канале, передает Луганский Радар.
“Многие надеялись, что 12-го карантин снимут во всей ЛНР, но этого не произошло. Именно это решение подтолкнуло людей к протесту. У многих людей нет средств на то, чтобы сидеть на карантине длительное время (особенно учитывая, что налоги, коммуналку и прочее никто не отменял). Не очень понятно, почему режим ограничений оставили в Алчевске, если ситуация с коронавирусом там точно не хуже чем в Луганске. В некоторых городах ограничения довольно абсурдны — в частности в Первомайске запрещено пользоваться личным автотранспортом”, – сказано в сообщении.
Напомним, что с 13 мая сепаратисты “ЛНР” решили снять большинство ограничений, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Однако, это решение не коснулось таких городов, как Алчевск, Перевальск, Первомайск и Кадиевка (Стаханов).
Теги: Донбасс, Алчевск, протест, карантин, ЛНР
- Донецк намерен продать шведам землю для строительства мусоросжигающего завода
- Российские оккупанты вывозят оборудование с Алчевского меткомбината
- Каждый пятый крымчанин готов протестовать против "русского мира"
- В Мариуполе бунтуют рабочие: "Руководство прячется от нас!"
- Жители Ханжёнково опять протестуют против «Энергокапитала»
- В "ДНР" растет недовольство. Захарченко могут неприятно удивить жители "республики"
- В ОРЛО уже более 300 случаев заболевания COVID-1916:00
- В оккупированном Харцызске "диверсанты" испортили инсталляцию "Победа"15:00
- В "ДНР" продлили и смягчили "режим повышенной готовности"13:00
- В Мариуполе с 15 мая открывают пляжи09:00
- В неподконтрольном Алчевске предприниматели вышли на митинг против карантина15:00
- В ОРДО зарегистрировано 9 новых случаев COVID-1913:00
- Минобразования расширило список ВУЗов с упрощенной процедурой поступления для жителей ОРДЛО и Крыма11:00
- В "ДНР" почти 200 случаев COVID-1913:00
- В "ЛНР" рассказали о порядке запуска пассажирского транспорта11:00
- С 13 мая в "ЛНР" ослабят карантин16:00
- В Британии одобрили швейцарский тест на иммунитет к COVID-1918:00
- Кабмин разрешил работу непродовольственных рынков17:00
- В ОРЛО уже более 300 случаев заболевания COVID-1916:00
- В оккупированном Харцызске "диверсанты" испортили инсталляцию "Победа"15:00
- Сукрис предложил топ-клубам УПЛ доиграть чемпионат в Киеве14:00
- В "ДНР" продлили и смягчили "режим повышенной готовности"13:00
- Uber ввел "антикоронавирусные" правила поездок12:00
- В Украине впервые число выздоровевших от COVID-19 за сутки превысило количество заболевших11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 мая 10:00
- В Мариуполе с 15 мая открывают пляжи09:00
- ВНО во время карантина: как сдавать?16:00
- Медреформа «вторички»: работа над ошибками15:00
- Ослабление карантина в Украине. Что заработает на первом этапе?14:00
- Волонтеры против COVID-1917:00
- Дополнительные выплаты и оформление онлайн. Что следует знать о соцпомощи на карантине?17:00
- Что нужно знать о переводе юридических документов14:00
- Как изменился государственный бюджет из-за коронавируса?18:00
- Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн12:00
- Пасха дома: как украинцы будут праздновать в условиях карантина?14:00
- Спасти экономику. Что предусматривают антикризисные законы?17:00
- В "ДНР" продлили и смягчили "режим повышенной готовности"
- В неподконтрольном Алчевске предприниматели вышли на митинг против карантина
- В "ЛНР" рассказали о порядке запуска пассажирского транспорта
- Описан способ бесплатного обновления Windows 7 до "десятки"
- Рада приняла "антиколомойский" закон
- Минобразования расширило список ВУЗов с упрощенной процедурой поступления для жителей ОРДЛО и Крыма
- В оккупированном Харцызске "диверсанты" испортили инсталляцию "Победа"
- В ОРДО зарегистрировано 9 новых случаев COVID-19
- В "ДНР" почти 200 случаев COVID-19
- Самоизоляция от COVID-19 будет оплачиваться как больничный