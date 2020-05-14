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Архив - Луганская область

В ОРЛО уже более 300 случаев заболевания COVID-19

14.05.2020 16:00
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В ОРЛО уже более 300 случаев заболевания COVID-19

Медики "ЛНР" зарегистрировали 308 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба "минздрава республики".
"308 случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Луганской Народной Республики на 13 мая 2020. Выписано 53 человека", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, статистика, ЛНР, COVID-19
 
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