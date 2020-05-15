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Архив - Луганская область

В оккупированном Луганске презентовали учебник "истории ЛНР"

15.05.2020 12:00
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В оккупированном Луганске презентовали учебник "истории ЛНР"

На брифинге в оккупированном Луганске представили подготовленное к изданию учебное пособие «История Луганской Народной Республики с древнейших времен и до наших дней», сообщает cxid.info.
Как отметили на презентации «учебное пособие рассказывает о Луганском крае на фоне мировой истории и в неразрывной связи с историей России с древнейших времен до настоящего времени. В книге проанализированы причины событий 2014 года и создания самопровозглашенной республики».
"Учебник" объемом около 500 страниц будет напечатан в течение мая тиражом в одну тысячу экземпляров и распределено между библиотеками общеобразовательных и высших учебных заведений.



Теги: Донбасс, учебник, история, презентация, ЛНР
 
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