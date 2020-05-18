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В Луганске 25 мая введут "сухой закон"
"Администрация" оккупированного Луганска установила полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции 25 мая с целью обеспечения в городе общественного порядка в день окончания учебного года. Об этом сообщили в пресс-службе "Луганской городской администрации", передает cxid.info.
«Полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива, согласно распоряжению главы администрации Луганска установлен с 6.00 до 22.00 25 мая с целью обеспечения общественного порядка в день окончания учебного года.
Указанный запрет действует в границах административно-территориального подчинения города Луганска: городах Луганск и Александровск, поселках Юбилейное, Дзержинское, Тепличное, а также на территории сел Николаевка, Пионерское, Лобачево и Бурчак-Михайловка.
За незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством, предусмотрена административная ответственность», — говорится в сообщении.
Запрет распространяется на всех субъектов хозяйствования независимо от формы собственности.
Теги: Донбасс, Луганск, алкоголь, продажа, запрет
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