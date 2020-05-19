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Главврач луганской больницы №4 скончался от коронавируса
19.05.2020 12:00
Главный врач Луганской городской многопрофильной больницы № 4 Алексей Навроцкий, у которого был диагностирован COVID-19, скончался в возрасте 48 лет.
Об этом сообщила заведующая кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Луганского государственного медицинского университета (ЛГМУ) имени Святителя Луки Яна Соцкая.
Навроцкий скончался вчера в реанимационном отделении больницы № 4.
"Вирусная пневмония, вызванная коронавирусом нового типа. Боролись до последнего, что только ни делали, включая ИВЛ (аппарат искусственной вентиляции лёгких - примечание ЛИЦ). Вчера ушел", - рассказала Соцкая.
Теги: Луганск, смерть, главврач, больница, COVID-19
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