Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

"ЛНР" пропустила через КПВВ "Станица Луганская" людей с "особыми жизненными ситуациями"

20.05.2020 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"ЛНР" пропустила через КПВВ "Станица Луганская" людей с "особыми жизненными ситуациями"

Через закрытый КПВВ "Станица Луганская" был организован переход людей с "особыми жизненными ситуациями". Об этом сообщила представитель "ЛНР" Ольга Кобцева, передает Depo.Донбасс.
"19 мая 2020 года в гуманитарных целях была оказана помощь гражданам, которые из-за мер по противодействию коронавирусной инфекции не могли вернуться в "ЛНР" или на территорию Украины. По достигнутой с Украиной договоренности был организован пропуск людей через линию разграничения на КПВВ "Станица Луганская". Двенадцать человек вернулись в "республику" и 19 человек перешли на территорию Украины", — сообщила Кобцева.
Как отмечается граждан, пересекающих КПВВ, осмотрели медики. Процесс прошел при содействии Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Кобцева добавила, что еще более 100 человек имеют особые обстоятельства и ожидают пересечения КПВВ.



Теги: Донбасс, переход, ЛНР, Станица Луганская
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх