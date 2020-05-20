- "ЛНР" пропустила через КПВВ "Станица Луганская" людей с "особыми жизненными ситуациями"11:00
- Прокуратура Луганщины создала реестр пострадавших от российской агрессии08:00
- Главврач луганской больницы №4 скончался от коронавируса12:00
- В Луганске 25 мая введут "сухой закон"17:00
- Появились новые данные о ситуации с коронавирусом в ОРДЛО13:00
- Луганским медикам предлагают лечить больных COVID-19 в Москве08:00
- В ОРДЛО обновили данные о ситуации с коронавирусом11:00
- В "ЛНР" учредили "день конституции"17:00
- В оккупированном Луганске презентовали учебник "истории ЛНР"12:00
- В ОРЛО уже более 300 случаев заболевания COVID-1916:00
"ЛНР" пропустила через КПВВ "Станица Луганская" людей с "особыми жизненными ситуациями"
Через закрытый КПВВ "Станица Луганская" был организован переход людей с "особыми жизненными ситуациями". Об этом сообщила представитель "ЛНР" Ольга Кобцева, передает Depo.Донбасс.
"19 мая 2020 года в гуманитарных целях была оказана помощь гражданам, которые из-за мер по противодействию коронавирусной инфекции не могли вернуться в "ЛНР" или на территорию Украины. По достигнутой с Украиной договоренности был организован пропуск людей через линию разграничения на КПВВ "Станица Луганская". Двенадцать человек вернулись в "республику" и 19 человек перешли на территорию Украины", — сообщила Кобцева.
Как отмечается граждан, пересекающих КПВВ, осмотрели медики. Процесс прошел при содействии Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Кобцева добавила, что еще более 100 человек имеют особые обстоятельства и ожидают пересечения КПВВ.
Теги: Донбасс, переход, ЛНР, Станица Луганская
- Сепаратисты "ДНР" отчитались об успешном переходе на рубль, но о последствиях умалчивают
- Плевок в душу «русскому миру». Власти «ЛНР» ввели плату за право въезда на подконтрольную им территорию в евро
- Кум Путина предложил для оккупированного Донбасса "переходное правительство"
- Террористы побили свой рекорд по количеству обстрелов
- Жительница оккупированной Луганщины пострадала от российских "защитников"
- ИС: в "лднр" резко выросло количество ДТП с участием военной техники
- "ЛНР" пропустила через КПВВ "Станица Луганская" людей с "особыми жизненными ситуациями"11:00
- Прокуратура Луганщины создала реестр пострадавших от российской агрессии08:00
- В "ДНР" отменили действие ряда "карантинных" льгот15:00
- В оккупированном Донецке закрыли магазин, в котором продавались "проукраинские" игрушки13:00
- Главврач луганской больницы №4 скончался от коронавируса12:00
- В Луганске 25 мая введут "сухой закон"17:00
- Боевики приговорили врача из Донецка к 13 годам тюрьмы "за шпионаж"15:00
- Появились новые данные о ситуации с коронавирусом в ОРДЛО13:00
- Луганским медикам предлагают лечить больных COVID-19 в Москве08:00
- Прокуратура начала уголовное производство по факту "национализации" предприятий в ОРДО09:00
- В Минздраве назвали условия работы в офисах12:00
- "ЛНР" пропустила через КПВВ "Станица Луганская" людей с "особыми жизненными ситуациями"11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 мая10:00
- Фермер из Нидерландов заразился коронавирусом от норки09:00
- Прокуратура Луганщины создала реестр пострадавших от российской агрессии08:00
- Три вопроса о банковском законе17:00
- Социальная защита врачей, которые борются с COVID-1916:00
- В "ДНР" отменили действие ряда "карантинных" льгот15:00
- Переболевший коронавирусом Мишустин вернулся к работе14:00
- В оккупированном Донецке закрыли магазин, в котором продавались "проукраинские" игрушки13:00
- Три вопроса о банковском законе17:00
- Социальная защита врачей, которые борются с COVID-1916:00
- ВНО во время карантина: как сдавать?16:00
- Медреформа «вторички»: работа над ошибками15:00
- Ослабление карантина в Украине. Что заработает на первом этапе?14:00
- Волонтеры против COVID-1917:00
- Дополнительные выплаты и оформление онлайн. Что следует знать о соцпомощи на карантине?17:00
- Что нужно знать о переводе юридических документов14:00
- Как изменился государственный бюджет из-за коронавируса?18:00
- Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн12:00
- Гороскоп на неделю с 18 по 24 мая
- Боевики приговорили врача из Донецка к 13 годам тюрьмы "за шпионаж"
- В Луганске 25 мая введут "сухой закон"
- Прокуратура начала уголовное производство по факту "национализации" предприятий в ОРДО
- В "ДНР" отменили действие ряда "карантинных" льгот
- В США нашли "стопроцентное" лекарство от COVID-19
- В оккупированном Донецке закрыли магазин, в котором продавались "проукраинские" игрушки
- Появились новые данные о ситуации с коронавирусом в ОРДЛО
- Главврач луганской больницы №4 скончался от коронавируса
- Луганским медикам предлагают лечить больных COVID-19 в Москве